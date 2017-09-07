Строительство новой спортивной базы парусного спорта планируется в Нижегородской области Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительство новой спортивной базы парусного спорта планируется в Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 8 сентября 2017 года.

"Я рад, что нижегородские спортсмены стали заметны на российском уровне парусного спорта, но они все еще отстают в мировом плане. Самое главное, что мы намерены им помогать, и сейчас рассматриваем несколько вариантов, каким образом можно построить хорошую базу", - сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев во время церемонии открытия VII этапа Национальной парусной лиги.

По его словам, у него уже есть опыт строительства аналогичной базы в Москве. "Думаю, что мы в ближайшее время с этой задачей справимся", - отметил глава региона.

VII этап Национальной парусной лиги продлится до 10 сентября 2017 года. По данным организаторов, в мероприятии принимают участие спортсмены на яхтах класса J/70 - это современный гоночный болид с экипажем 4-5 человек. Гонки проходят с пересадками, чтобы каждая команда встретилась со всеми соперниками.

По словам президента Всероссийской федерации парусного спорта Владимира Силкина, на соревнования приехали более 100 спортсменов в составе 21 команды из России, среди которых победители и призеры олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, члены олимпийской сборной РФ. В этом году соревнования яхтсменов в рамках Национальной парусной лиги уже прошли в Сочи, Севастополе, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Губернатор отметил, что Нижегородская область сохраняет традиции навигацкой школы и приобщает к ним молодых ребят: малыши пробуют свои силы на швертботах, ребята постарше практикуются на серьезных учебных судах "Седов" и "Крузенштерн", а взрослые спортсмены участвуют в Национальной парусной лиге.