БК "Нижний Новгород" подписал годичный контракт с канадцем Шоном Денисом Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с канадцем Шоном Денисом. Об этом сообщает пресс-служба клуба 8 сентября 2017 года.

"У новичка черно-белых уже есть опыт выступления в России – с 2011 по 2013 годы он успел поиграть в клубах "Спартак-Приморье" и "Атаман". Прямо сейчас он находится вместе с командой в Словении", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Шон Моргнан Денисон родился 26 августа 1985 года в канадском городе Трэйл. В с 2003 по 2007 годы учился в американском университете Санта-Клара штата Калифорния и выступал в команде "Санта-Клара Бронкос" в первом дивизионе NCAA. В заключительном сезоне был признан лучшим игроком года в Западной конференции, а также попал в первую сборную всех звезд конференции.

В 2007 году Денис отправился в Европу, где первым профессиональным клубом в его карьере стал турецкий "Тофаш". За три года вместе с командой пробился из второго дивизиона в элиту местного баскетбола – Турецкую Лигу. Сезон 2010 – 2011 годов Денис провел в немецкой команде "Айсберен Бремерхафен", а в 2011-м пересек континент и оказался во Владивостоке, в клубе "Спартак-Приморье", выступавшем тогда в ПБЛ.

Еще один год он провел в ныне несуществующем клубе "Атаман" из Ростова-на-Дону. В сезоне 2013 – 2014 годов Денис играл в румынском клубе "Орадя", в 2014 – 2015 годах – в "Польски Кукиер Торун" (Польша), в 2015 – 2016 годах – в турецком "СОКАР Петким". Год назад Шон вернулся в клуб "Орадя", в составе которого принял участие в Лиге чемпионов ФИБА.

"После ухода МакКри мы решили усилить позицию пятого номера. Шон – проверенный боец, который даже успел поиграть в России, что является огромным плюсом. Ему не потребуется много времени, на то, чтобы влиться в команду и привыкнуть к нашему баскетболу. Также мы надеемся, что его опыт игры на позиции форварда и центрового поможет нашим молодым ребятам Илье Попову и Никите Звереву развиваться в нужном направлении", - пояснил главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

Контракт заключен на год.