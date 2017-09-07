Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Спорт
08 сентября 2017 16:07  [43] БК "Нижний Новгород" подписал годичный контракт с канадцем Шоном Денисом
08 сентября 2017 15:46  [74] Строительство новой спортивной базы парусного спорта планируется в Нижегородской области
07 сентября 2017 16:49  [199] Нижегородское "Торпедо" победило "Локомотив" со счетом 3:0
05 сентября 2017 11:50  [384] Михаил Сорочкин: нам стыдно перед болельщиками "Олимпийца" за серию поражений
05 сентября 2017 09:12  [472] Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл московскому "Динамо" со счётом 2:4
04 сентября 2017 16:52  [390] Администрация Нижнего Новгорода взяла на особый контроль подготовку инфраструктуры к ЧМ-2018
03 сентября 2017 13:56  [405] Нижегородский ХК "Торпедо" уступил СКА в серии буллитов 2 сентября
01 сентября 2017 17:25  [555] Нижегородская команда по хоккею с мячом "Старт" подписала контракт с нападающим Александром Желтяковым
01 сентября 2017 09:23  [505] Нижегородский "Олимпиец" пополнил состав двумя футболистами в последний день трансферного окна
31 августа 2017 18:42  [695] Подрядчик завершил монтаж кровли над зрительскими трибунами стадиона "Нижний Новгород"
Спорт

БК "Нижний Новгород" подписал годичный контракт с канадцем Шоном Денисом

08 сентября 2017 16:07  [43] Спорт

Фото: БК "Нижний Новгород"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с канадцем Шоном Денисом. Об этом сообщает пресс-служба клуба 8 сентября 2017 года.

"У новичка черно-белых уже есть опыт выступления в России – с 2011 по 2013 годы он успел поиграть в клубах "Спартак-Приморье" и "Атаман". Прямо сейчас он находится вместе с командой в Словении", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Шон Моргнан Денисон родился 26 августа 1985 года в канадском городе Трэйл. В с 2003 по 2007 годы учился в американском университете Санта-Клара штата Калифорния и выступал в команде "Санта-Клара Бронкос" в первом дивизионе NCAA. В заключительном сезоне был признан лучшим игроком года в Западной конференции, а также попал в первую сборную всех звезд конференции.

В 2007 году Денис отправился в Европу, где первым профессиональным клубом в его карьере стал турецкий "Тофаш". За три года вместе с командой пробился из второго дивизиона в элиту местного баскетбола – Турецкую Лигу. Сезон 2010 – 2011 годов Денис провел в немецкой команде "Айсберен Бремерхафен", а в 2011-м пересек континент и оказался во Владивостоке, в клубе "Спартак-Приморье", выступавшем тогда в ПБЛ.

Еще один год он провел в ныне несуществующем клубе "Атаман" из Ростова-на-Дону. В сезоне 2013 – 2014 годов Денис играл в румынском клубе "Орадя", в 2014 – 2015 годах – в "Польски Кукиер Торун" (Польша), в 2015 – 2016 годах – в турецком "СОКАР Петким". Год назад Шон вернулся в клуб "Орадя", в составе которого принял участие в Лиге чемпионов ФИБА.

"После ухода МакКри мы решили усилить позицию пятого номера. Шон – проверенный боец, который даже успел поиграть в России, что является огромным плюсом. Ему не потребуется много времени, на то, чтобы влиться в команду и привыкнуть к нашему баскетболу. Также мы надеемся, что его опыт игры на позиции форварда и центрового поможет нашим молодым ребятам Илье Попову и Никите Звереву развиваться в нужном направлении", - пояснил главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

Контракт заключен на год.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph