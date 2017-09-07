Услуга Саровбизнесбанка переводов с карты на карту через банкоматы стала одной из самых востребованных Бизнес

Фото: пресс-служба Саровбизнесбанка

Саровбизнесбанк запустил в 2016 году сервис переводов с карты на карту через свои банкоматы. За время работы эта функция стала одной из самых востребованных. Об этом сообщает пресс-служба банка 8 сентября 2017 года.

Количество совершенных операций по переводам превысило 25 тысяч, а оборот по ним — 255 млн рублей. Более половины всех переводов осуществляется между картами Саровбизнесбанка.

Перевести денежные средства можно с карты Саровбизнесбанка на карты любых российских банков. Поддерживаются карты платежных систем MasterCard, Visa и "Мир". Чтобы совершить операцию, нужно ввести ПИН-код, номер карты получателя и указать сумму перевода. Переводы между картами Саровбизнесбанка осуществляются без комиссии.

"Банкоматная сеть Саровбизнесбанка — одна из крупнейших в Нижегородской области и насчитывает почти 200 устройств. Это делает услугу переводов с карты на карту доступной и удобной. Таким способом перевести средства можно в любое время, независимо от графика работы отделений, так как большая часть наших банкоматов работает круглосуточно", — пояснил вице-президент Саровбизнесбанка Алексей Ливен.