Замглавы Нижнего Новгорода наградил победителей ежегодного конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления" Общество

Фото: пресс-служба гордумы

Заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов наградил победителей ежегодного конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города". Об этом сообщает управление по связям с общественностью гордумы 8 сентября 2017 года.

"Двадцать три года в Нижнем Новгороде действуют органы территориально общественного самоуправления, которые играют важную роль в развитии нашего города. Без вас и ваших инициатив городской власти было бы трудно определять приоритеты развития Нижнего Новгорода, создавать комфортные условия жизни, понимать потребности и интересы горожан", - сказал Кузнецов на церемонии награждения.

"Через советы общественного самоуправления мы получаем информацию о проблемах нижегородцев, выясняем общественное мнение по самым разным вопросам, получаем новые идеи и доносим позицию власти до каждого городского жителя. И, конечно, в вопросах благоустройства города никто не поможет так, как сами жители. Благодаря активным и неравнодушным жителям наш город становится уютным и красивым", - добавил он.

Победители конкурса были награждены в номинациях: "Лучший подъезд", "Лучший балкон, лоджия", "Лучший палисадник частного сектора", "Лучшая внутридворовая территория, палисадник многоэтажного дома".

Конкурс проходил в июле текущего года. В состав городской конкурсной комиссии вошли депутаты городской думы Елена Аржанова и Анна Круглова, сопредседателем конкурсной комиссии была глава города Елизавета Солонченко.

На участие в конкурсе подали заявки 145 жителей города. После подведения итогов конкурса, 53 нижегородца были признаны победителями в четырех номинациях.

"Спасибо вам за любовь и заботу о родном городе! Такие энергичные люди, как вы, создают особую атмосферу, неповторимый колорит, а городская власть всегда поддержит ваши начинания и идеи", - подчеркнул заместитель главы Нижнего Новгорода.

Он также отметил, что у конкурса, существующего уже 15 лет, сейчас есть все шансы выйти на новый уровень.

"Накануне таких важных событий как Чемпионат мира по футболу и юбилей Горького мы прогнозируем серьезное увеличение туристического потока. Глава города Елизавета Солонченко выступает с инициативой распределить событийную сетку таким образом, чтобы задействовать не только улицы и площади центральной части города. Фестивальные площадки будут отрыты во всех районах города, а это значит, что гости будут везде, в том числе, будут заходить и во дворы. И они должны увидеть, как нижегородцы могут хозяйственно и ответственно приумножать красоту", - сказал Кузнецов.