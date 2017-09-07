Нижегородский инвестсовет признал приоритетным второй этап проекта производства "ГАЗели Next" на ГАЗе Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области признал приоритетным второй этап производства "ГАЗели Next" (цельнометаллические фургоны и автобусы) на Горьковском автозаводе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета, 8 сентября 2017 года.



Статус приоритетного предполагает предоставление компании льгот по налогу на имущество. Так, за период действия соглашения между ООО "Автозавод ГАЗ" и региональным правительством сумма льгот составит 44,4 млн рублей. После окончания действия соглашения ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет региона будут составлять 134 млн рублей. Бюджетная эффективность проекта составит 540 млн рублей. Объем инвестиций во второй этап проекта составит 4,9 млрд рублей. Срок окупаемости – 99 месяцев.



"Этот проект является социально значимым для нашего региона и дает толчок к дальнейшему развитию автомобилестроительной отрасли региона", - отметил заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Александр Кононов.

Социальная значимость проекта состоит в сохранении 1 127 рабочих мест на предприятии со средней зарплатой свыше 31 тысячи рублей.



Напомним, серийное производство цельнометаллического фургона "ГАЗель Next" открылось на Горьковском автозаводе в октябре 2015 года. Президент Группы "ГАЗ" Вадим Сорокин тогда сообщил, что на заводе созданы мощности для производства 40 тысяч автомобилей в год, однако при необходимости они могут быть увеличены.