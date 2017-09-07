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Происшествия

Генеральный директор нижегородского Завода имени Фрунзе помещен под домашний арест 8 сентября

08 сентября 2017 18:18  [482] Происшествия
Николай Воронов

Николай Воронов

Фото: с сайта "Нижегородского НПО им. Н.В. Фрунзе"

Генеральный директор АО "Нижегородское НПО им. М.В. Фрунзе" Николай Воронов помещен под домашний арест 8 сентября 2017 года. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Согласно информации на сайте телекомпании, предположительно, задержание связано с нарушениями в реализации федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса.

По сведениям из источника "Волги" в правоохранительных органах, сейчас Воронов находится под домашним арестом. Ему инкриминируют статью 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

СПРАВКА:
ННПО им. Фрунзе занимается производством высокотехнологичных радиоэлектронных приборов военного и гражданского назначения. В том числе, предприятие разрабатывает и внедряет программно-аппаратные комплексы автоматизированных навигационно-диспетчерских систем, использующих технологии спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС, а также стандарт сотовой связи GSM/GPRS в качестве канала передачи информации.

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Теги:
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