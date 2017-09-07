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Бизнес

ПАО "ФСК ЕЭС" планирует вложить более 2 млрд рублей в строительство заходов ЛЭП в Нижегородской области

08 сентября 2017 18:38  [60] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) планирует вложить более 2 млрд рублей в строительство заходов линий электропередачи в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 8 сентября 2017 года.

Совет рассмотрел и одобрил заявки компании на предоставление двух земельных участков под эти цели. Один из них, площадью почти 4 га, расположен в Нижнем Новгороде – от дома №42 по Анкудиновскому шоссе до границы с Кстовским районом. Второй, площадью 10,5 га, находится в Кстовском районе между поселком Опытный и селом Федяково. В строительство ФСК ЕЭС намерено вложить 2,14 млрд рублей собственных средств и завершить его в течение 16 месяцев.

"Это государственные нужды, реализовывать проект необходимо", - подчеркнул вице-губернатор Евгений Люлин.

Напомним, в 2015 году ФСК ЕЭС вложила 2,7 млрд рублей в строительство подстанции "Борская" в Нижегородской области.

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