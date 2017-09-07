Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила в защиту от возможного закрытия нижегородской детской школы по конному спорту Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила в защиту от возможного закрытия специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) по конному спорту и пятиборью Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена 8 сентября 2017 года.

Согласно информации, Анна Кузнецова направила обращения в адрес вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко и министра спорта РФ Павла Колобкова с просьбой вмешаться в ситуацию с возможным закрытием нижегородской конной школы.

Анна Кузнецова попросила Виталия Мутко и Павла Колобкова "не допустить нарушения прав детей – воспитанников школы олимпийского резерва". Отдельно детский омбудсмен обратилась к директору ООО "Аллюр", вице-президенту Федерации конного спорта Нижегородской области Анатолию Балыкину с просьбой рассмотреть возможность внесудебного урегулирования спора в интересах детей. Кузнецова выразила надежду на понимание и скорейшее разрешение конфликтной ситуации.



"Занятость детей таким прекрасным видом спорта даже без перспективы получения призовых мест на международных соревнованиях заслуживает всяческого содействия и внимания со стороны всех, кто заинтересован в воспитании юных граждан нашей страны. В данном же случае речь идёт о школе, подготовившей несколько чемпионов российского и мирового уровня и способной обеспечить новые победы новым звёздам отечественного спорта", – сказала Анна Кузнецова.



Напомним, что в апреле 2017 года воспитанники школы обратились в суд с жалобой на то, что в конце 2016 года правообладателем соседнего участка – ООО "Аллюр", владельцем конно-спортивного клуба "Пассаж" – на территории школы был установлен глухой забор, препятствующий проходу воспитанников школы и лошадей. Кроме того, из-за установки забора школа, где в настоящее время занимаются около 400 воспитанников, лишилась противопожарного проезда и площадок для выгула лошадей, в результате чего появилась реальная угроза ее закрытия из-за несоответствия санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности.