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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал минимальную победу над минским "Динамо"

09 сентября 2017 11:02  [72] Спорт
Нижегородский ХК Торпедо одержал минимальную победу над минским Динамо

Нижегородский ХК Торпедо одержал минимальную победу над минским Динамо

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал минимальную победу над минским "Динамо". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на матче.

По его словам, несмотря на то, что "нижегородцы потратили много сил в игре против ярославского "Локомотива", торпедовцы с первых минут игры против минского "Динамо" пошли вперед".

"Хозяева создали большое количество момент у ворот динамовцев, но смогли забросить лишь однажды – Ренат Мамашев реализовал численное преимущество. Во втором периоде минчане, которые по-прежнему занимают последнее место в КХЛ, стали действовать быстрее, и это привело к тому, что нижегородцы дважды нарушили правила и остались втроем против пятерых соперников. Казалось, что торпедовцам удастся выстоять, но все-таки соперники смогли затолкать шайбу в ворота Станислава Галимова", - отмечает корреспондент информагентства.

После пропущенной шайбы нижегородцы активизировались, шайба практически не выходила из зоны минчан, и это привело к тому, что Владимир Галузин точно бросил под перекладину и вывел "Торпедо" вперед.

"Третий период прошел в равной борьбе, обе команды могли забросить шайбу, но счет остался прежним. 2-1 - тяжелая, но заслуженная победа "Торпедо", - отметил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Состав "Торпедо": Галимов, Баранцев – Кундратек, Потапов - Грачев - Кулемин, Мамашев - Григорьев, Еглич - Дугин - Даугавиньш, Курбатов - Шуленин, Столяров - Галузин - Паршин, Фаткуллин, Веряев - Мозер - Лазарев, Ураков.

Следующий матч "Торпедо" проведет в Нижнекамске, где 12 сентября сыграет против "Нефтехимика".

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