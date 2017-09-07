Нижегородский ХК Торпедо одержал минимальную победу над минским Динамо
Фото: ХК "Торпедо"
Нижегородский ХК "Торпедо" одержал минимальную победу над минским "Динамо". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на матче.
По его словам, несмотря на то, что "нижегородцы потратили много сил в игре против ярославского "Локомотива", торпедовцы с первых минут игры против минского "Динамо" пошли вперед".
"Хозяева создали большое количество момент у ворот динамовцев, но смогли забросить лишь однажды – Ренат Мамашев реализовал численное преимущество. Во втором периоде минчане, которые по-прежнему занимают последнее место в КХЛ, стали действовать быстрее, и это привело к тому, что нижегородцы дважды нарушили правила и остались втроем против пятерых соперников. Казалось, что торпедовцам удастся выстоять, но все-таки соперники смогли затолкать шайбу в ворота Станислава Галимова", - отмечает корреспондент информагентства.
После пропущенной шайбы нижегородцы активизировались, шайба практически не выходила из зоны минчан, и это привело к тому, что Владимир Галузин точно бросил под перекладину и вывел "Торпедо" вперед.
"Третий период прошел в равной борьбе, обе команды могли забросить шайбу, но счет остался прежним. 2-1 - тяжелая, но заслуженная победа "Торпедо", - отметил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Состав "Торпедо": Галимов, Баранцев – Кундратек, Потапов - Грачев - Кулемин, Мамашев - Григорьев, Еглич - Дугин - Даугавиньш, Курбатов - Шуленин, Столяров - Галузин - Паршин, Фаткуллин, Веряев - Мозер - Лазарев, Ураков.
Следующий матч "Торпедо" проведет в Нижнекамске, где 12 сентября сыграет против "Нефтехимика".
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