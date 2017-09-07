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Происшествия

Следователи возбудили дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области

09 сентября 2017 14:01  [104] Происшествия
Следователи возбудили дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области

Следователи возбудили дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, следователи выксунского отдела СУ СК России по региону возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожность гибель человека").

По версии следствия, 27 июля 2017 года около 18:00 в отделение ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ" поступил 16-летний подросток после получения травмы во время купания в водоеме. Пострадавшему был поставлен диагноз - осложненный перелом позвоночника.

"Для проведения операции мальчик нуждался в госпитализации в "Нижегородский институт травматологии и ортопедии", так как в "Выксунской ЦРБ" отсутствуют специалисты в области нейрохирургии и необходимое оборудование. Однако за шесть дней пребывания подростка в больнице должностными лицами не были предприняты достаточные меры для транспортировки пострадавшего в Нижний Новгород, в связи с чем 1 августа 2017 года мальчик, не получивший должной медицинской помощи, скончался в больнице", - отмечается на сайте ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в конце августа 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту смерти получившей травму в больнице пожилой нижегородки Клавдии Кузьминой.

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