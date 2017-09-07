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Общество

Администрация Нижнего Новгорода повторно выставила на продажу здание санатория "Лесной курорт" за 42,1 млн рублей

09 сентября 2017 14:28  [64] Общество
Санаторий Лесной курорт

Санаторий Лесной курорт

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода повторно выставила на продажу здание санатория "Лесной курорт" за 42,1 млн рублей. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте администрации.

Согласно информации, продажа дома №1 площадью 6 335 кв м в пос. Лесной курорт в Краснобаковском районе Нижегородской области назначена на 12 октября 2017 года. Начальная цена лота составляет 42,1 млн рублей. Вместе со зданием на торги выставляется земельный участок площадью 2,63 тысячи кв метров, стоимость которого равна 526 тысяч рублей.

Напомним, что предыдущие торги по продаже санатория не состоялись из-за отсутствия заявок.

СПРАВКА:
Санаторий "Лесной курорт" расположен в Краснобаковском районе Нижегородской области в 25 км от станции Ветлужская на 150 км по Кировской трассе от Нижнего Новгорода. Территория дома отдыха составляет 37,7 га. Здравница находится в сосновом бору на берегу старицы реки Ветлуги. Вокруг расположены смешанные леса, малые лесные речки, озера. На территории санатория расположены четырехэтажный корпус, четыре трехэтажных коттеджа, корпус с номерами квартирного типа, пять летних домиков.

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