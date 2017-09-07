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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" обменял Артема Аляева в "Спартак" на Юрия Сергиенко

10 сентября 2017 11:08  [75] Спорт
Артем Аляев, Юрий Сергиенко

Артем Аляев, Юрий Сергиенко

Фото: С сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ХК "Торпедо" обменял Артема Аляева в "Спартак" на Юрия Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Согласно информации, в результате обмена 22-летний защитник Артем Аляев отправился в "Спартак", "а в обратном направлении последовал Юрий Сергиенко, который уже выступал за нижегородцев в сезоне 2015/2016".

Аляев выступал в "Торпедо" с 2014-го года и успел за это время провести 118 матчей, в которых набрал 39 очков. Он стал лучшим новичком КХЛ сезона 2015/2016. В этом же сезоне он вызывался в сборную России для участия в Евротуре.

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