Нижегородский ХК "Торпедо" обменял Артема Аляева в "Спартак" на Юрия Сергиенко Спорт

Артем Аляев, Юрий Сергиенко Фото: С сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ХК "Торпедо" обменял Артема Аляева в "Спартак" на Юрия Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Согласно информации, в результате обмена 22-летний защитник Артем Аляев отправился в "Спартак", "а в обратном направлении последовал Юрий Сергиенко, который уже выступал за нижегородцев в сезоне 2015/2016".

Аляев выступал в "Торпедо" с 2014-го года и успел за это время провести 118 матчей, в которых набрал 39 очков. Он стал лучшим новичком КХЛ сезона 2015/2016. В этом же сезоне он вызывался в сборную России для участия в Евротуре.