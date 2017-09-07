Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
10 сентября 2017 16:25  [43] Автомобиль КАМАЗ врезался в жилой дом в д. Сырохватово г.о.г. Бор Нижегородской области 9 сентября
10 сентября 2017 15:42  [97] Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода
10 сентября 2017 10:49  [237] Правоохранительные органы проводят проверку по факту стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода
09 сентября 2017 14:01  [420] Следователи возбудили дело по факту гибели подростка в больнице Выксы Нижегородской области
09 сентября 2017 12:39  [131] Восемь детей погибли в ДТП в Нижегородской области за январь-август 2017 года
08 сентября 2017 19:21  [566] Адвокат главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина не исключает обжалование его ареста
08 сентября 2017 18:18  [1990] Генеральный директор нижегородского Завода имени Фрунзе помещен под домашний арест 8 сентября
08 сентября 2017 17:57  [430] Глава администрации Кстовского района Нижегородской области арестован до 5 ноября
08 сентября 2017 16:29  [1009] "Денег я не брал – это провокация тех, кто хочет забрать "Водоканал" в частные руки", - Кирилл Культин
08 сентября 2017 15:03  [205] Директор общежития осужден за растрату 1,5 млн рублей в Сарове Нижегородской области
Происшествия

Автомобиль КАМАЗ врезался в жилой дом в д. Сырохватово г.о.г. Бор Нижегородской области 9 сентября

10 сентября 2017 16:25  [43] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль КАМАЗ врезался в жилой дом в д. Сырохватово г.о.г. Бор Нижегородской области 9 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил замначальника ОПБДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

По его словам, ДТП произошло в 15:30. "Водитель не справился с управлением", - сказал собеседник агентства.

Мацкевич сообщил, что водитель КАМАЗа 1968 года рождения был госпитализирован.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария ДТП
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph