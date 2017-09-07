Автомобиль КАМАЗ врезался в жилой дом в д. Сырохватово г.о.г. Бор Нижегородской области 9 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль КАМАЗ врезался в жилой дом в д. Сырохватово г.о.г. Бор Нижегородской области 9 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил замначальника ОПБДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

По его словам, ДТП произошло в 15:30. "Водитель не справился с управлением", - сказал собеседник агентства.

Мацкевич сообщил, что водитель КАМАЗа 1968 года рождения был госпитализирован.