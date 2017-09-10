Станислав Прокопович по предварительным данным лидирует на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по округу №18 Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Станислав Прокопович по предварительным данным лидирует на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по округу №18. Данные об итогах голосования по этому округу опубликованы на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

Согласно размещенной информации, за гендиректора АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское" Станислава Прокоповича ("Единая Россия") было отдано 1 075 голосов избирателей, за специалиста по продажам корпоративным клиентам ПАО "Мегафон" Центральный ф-л Ивана Васькина (самовыдвиженец) – 16 голосов, за учащегося Дениса Вышегородцева (КПРФ) – 72.

По данным с сайта избиркома, за председателя правления НРОО "Союз морских пехотинцев" Александра Грачева ("Справедливая Россия") отдано 55 голосов, за главного инженера ООО "Инвестиционно-Строительная компания "РА" Павла Савчука (ЛДПР) – 21.

Напомним, что 10 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде прошли довыборы по округам №№18, 27 и 31.