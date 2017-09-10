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Происшествия

Пожар из-за покраски газовой колонки произошёл в Приокском районе Нижнего Новгорода 10 сентября

11 сентября 2017 10:53  [43] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пожар предположительно из-за покраски газовой колонки произошёл в Приокском районе Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире в трёхэтажном доме на ул. Широтная поступило в ЦУКС МЧС в 14:49. С третьего этажа дома, где произошло возгорание, пожарные по лестничным маршам эвакуировали шесть человек. Никто не пострадал.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 31 человек личного состава и восемь единиц техники.

В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 1 кв.метр. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. По данным МЧС, находившаяся в квартире женщина, решила покрасить газовую колонку из баллончика с краской. При этом колонка была включена, в результате чего она вспыхнула.

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