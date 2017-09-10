Водитель ВАЗа погиб при столкновении с трактором в Уренском районе Нижегородской области 10 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с трактором в Уренском районе Нижегородской области 10 сентября 2017 года. Об сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 13:00 на км автодороги Урень-Ветлуга. Согласно информации, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с трактором МТЗ 80Л.

В результате ДТП водитель автомобиля получил смертельное ранение.