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Происшествия

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с трактором в Уренском районе Нижегородской области 10 сентября

11 сентября 2017 11:14  [89] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с трактором в Уренском районе Нижегородской области 10 сентября 2017 года. Об сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 13:00 на км автодороги Урень-Ветлуга. Согласно информации, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с трактором МТЗ 80Л.

В результате ДТП водитель автомобиля получил смертельное ранение.

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