Нижегородская администрация при холодной погоде намерена начать отопительный сезон в школах и детсадах с 15 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода намерена начать отопительный сезон в школах и детсадах с 15 сентября при холодной погоде. Об этом директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры горадминистрации Павел Марков сообщил журналистам 11 сентября 2017 года.



По его словам, в настоящее время завершается подготовка к отопительному сезону, и ремонт объектов теплоснабжения практически завершен.



"Плановые работы по ремонту завершаются на этой неделе. Если прогнозы будут неблагоприятные на период после 15 сентября, то, скорей всего, мы перейдем плавно в режим теплоснабжения. Я имею в виду подачу тепла в приоритетном порядке в детские сады и школы", - отметил Марков.



Он также рассказал, что жалоб на холод в квартирах от жителей Нижнего Новгорода пока не поступало. "Но нужно понимать, что преждевременный пуск тепла – это дополнительные затраты для населения. Пока мы исходим из того, что начало отопительного сезона придется на третью декаду сентября", - заключил Марков.



Напомним, пробные пуски тепла в Нижегородской области начнутся с 15 сентября.