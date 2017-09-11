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Общество

Более 20 тысяч жителей Дзержинска приняли участие в праздновании 69-летия городского парка

11 сентября 2017 13:49  [34] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Более 20 тысяч жителей Дзержинска приняли участие в праздновании 69-летия городского парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города 11 сентября 2017 года.

"Городской парк является популярным местом отдыха жителей. С каждым годом парк хорошеет и благоустраивается, появляются новые аттракционы, игровые зоны и зоны отдыха", – сказал первый заместитель главы администрации Дзержинска Анатолий Слизов. Он поблагодарил руководителей и сотрудников парка за их работу по его содержанию и развитию и вручил директору нижегородской региональной общественной организации содействия развитию парков и детско-юношеского спорта Наталье Ариповой благодарственное письмо администрации города.

Культурно-развлекательные мероприятия, посвященные дню рождения парка, прошли 9 сентября. Основной площадкой для проведения праздничных мероприятий стал сценический комплекс парка, где для детей были показаны кукольный спектакль и спектакль с участием ростовых кукол, была организована детская анимационная программа, розыгрыш призов, а вечером - дискотека и фаер-шоу.

"Мы всегда рады видеть дзержинцев - и детей, и взрослых - в парке. У нас много планов, мы будем стараться и дальше радовать и удивлять горожан новыми идеями и проектами по благоустройству любимого места отдыха", - сказала Архипова.

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