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Экономика

Росприроднадзор ПФО требует от МП возместить причиненный двум нижегородским рекам ущерб

11 сентября 2017 14:19  [88] Экономика

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Департамент Росприроднадзора по ПФО потребовал от МП "Линдовский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства (ККПиБ)" в добровольном порядке возместить вред, причиненный рекам Честка и Кеза. Об этом пресс-служба Росприроднадзора сообщила 11 сентября 2017 года.

Согласно информации, по результатам проведенной в июне проверки были выявлены многочисленные нарушения, в том числе в части водоохранного законодательства.

"В частности, отбор проб сточных вод с очистных сооружений МП "Линдовский ККПиБ", показал многократные превышения предельно допустимых концентраций по таким веществам как аммоний-ион, фосфат-ион, БПКполн", - говорится в сообщении.

Также, было установлено, что сточные воды предприятия оказывают негативное влияние на реки Честка и Кеза.

На юридическое и должностное лицо муниципального предприятия наложен штраф в размере 80 и 10 тысяч рублей соответственно. Расчет размера вреда, причиненного МП "Линдовский ККПиБ" водным объектам, составил более 66 тысяч рублей.

"В случае отказа от добровольного возмещения, департаментом Росприроднадзора по ПФО будет направлен иск в суд", - поясняется в сообщении.

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