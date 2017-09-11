"Олимпиец" сыграл вничью с "Балтикой" в Калининграде Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ФК "Олимпиец" смог отстоять ничью в игре против "Балтики" 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Нижегородский "Олимпиец" приехал в гости к калининградской "Балтике", которая в этом сезоне ставит перед собой задачу выхода в премьер-лигу. Но нижегородцы не испугались именитого соперника и с первых минут стали играть с калининградцами на равных. У футболистов "Балтики" практически не было опасных моментов, а когда дело доходило до ударов по воротам, то уверенно играл голкипер "Олимпийца" Михаил Бородько.

Трудные времена для нижегородцев настали на 61-й минуте, когда практически одну за другой желтые карточки получил новобранец "Олимпийца" Александр Филин. Тем не менее, оставшись вдесятером, нижегородцы имели возможность вырвать победу, но Игорь Беляков не смог переиграть вратаря "Балтики".

"Олимпиец" сыграл вничью, но набранное очко не позволило команде Николая Писарева уйти из зоны вылета. После 13 сыгранных матчей нижегородцы занимают 19-е место в турнирной таблице.

Следующий матч "Олимпиец" проведет 16 сентября 2017 года в Дзержинске против лидера ФНЛ - "Енисея" из Красноярска. Матч пройдет на стадионе "Химик" и начнется в 15:00.

Состав "Олимпийца": Михаил Бородько, Андрей Хрипков, Александр Филин, Радик Хайруллов, Кирилл Маляров, Игорь Ламбарский (Ирек Ганиев, 72), Игорь Горбунов (Виктор Карпухин, 90), Сергей Каретник (Ладо, 62), Тимур Аюпов, Даниил Фомин, Михаил Сорочкин (Игорь Беляков, 59).