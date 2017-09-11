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Общество

Почти на 40% выросло число пользователей портала госуслуг в Дзержинске в июне – августе 2017 года

11 сентября 2017 15:47  [69] Общество

Число пользователей портала госуслуг в Дзержинске течение июня – августа 2017 года выросло на 38,8% и достигло 55,4 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города 11 сентября 2017 года.

"В начале лета на сайте www.gosuslugi.ru было зарегистрировано 39 тысяч 954 дзержинца, по данным на 1 сентября таких граждан уже 55 тысяч 441", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы администрации по внутренней политике и куратор оказания электронных услуг в Дзержинске Павла Воронина, администрация принимает все меры, чтобы исполнить поручение губернатора региона и максимально вовлечь население в этот процесс, и призывает всех горожан зарегистрироваться и активно пользоваться возможностями портала госуслуг.

"Кстати, молодежь и подростки также могут осваивать этот ресурс, поскольку учетную запись на сайте госуслуг можно создать, начиная с 14 лет, главное, чтобы гражданин имел СНИЛС и ИНН". – пояснил Воронин.

Зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг можно в сети Интернет на сайте www.gosuslugi.ru в разделе "Личный кабинет" или через многофункциональный центр города Дзержинска, обратившись туда.

Замглавы администрации также добавил, что Пенсионный фонд РФ сейчас тоже проводит работу по регистрации пенсионеров на едином портале государственных и муниципальных услуг. "В Дзержинске проживает много людей пенсионного возраста. Мы благодарны сотрудникам Пенсионного фонда за ту помощь, которую они оказывают по регистрации пенсионеров на портале госуслуг", – сказал Воронин.

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