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Общество

Пробный пуск тепла планируется провести в Дзержинске с 18 по 24 сентября

11 сентября 2017 18:31  [29] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пробный пуск тепла планируется провести в Дзержинске с 18 по 24 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска 11 сентября 2017 года.

По словам главы администрации Дзержинска Виктора Нестерова, подготовка к отопительному сезону в городе ведется в соответствии с графиком. По данным на конец минувшей недели промыто и опрессовано 94,3% систем отопления многоквартирных жилых домов. Мероприятия по установке сужающих устройств проведены на 89%. В ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" подписано 87% паспортов готовности домов, из них в Госжилинспекции подписано 84,3% паспортов готовности.

"Ведется ежедневный мониторинг ситуации, мы собираем информацию о подписании паспортов готовности с управляющих компаний, ТСЖ (ТСН) и ОАО "ЭнергосбыТ Плюс". Пока погодные условия позволяют нам, в течение ближайших семи дней мы завершим все подготовительные работы, а пробный пуск тепла запланирован на следующую неделю", - сказал Нестеров.

Он также добавил, что дал поручение провести совещание с представителями ПАО "Т Плюс" и управляющих компаний по пуску отопления для того, чтобы не допустить завоздушивания систем в многоквартирных домах, то есть чтобы не повторилась ситуация, которая наблюдалась при пуске тепла в последние два года.

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