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Культура и отдых

Ослик и четверо карликовых козлят родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

11 сентября 2017 18:55  [71] Культура и отдых
Ослик и четверо карликовых козлят родились в нижегородском зоопарке Лимпопо

Ослик и четверо карликовых козлят родились в нижегородском зоопарке Лимпопо

Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

Ослик и четверо карликовых козлят родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщила пресс-служба зоопарка 11 сентября 2017 года.

Согласно информации, в минувшее воскресенье, 10 сентября, ослица Лайма родила "супругу" Иа маленького ослика. Она уже в третий раз стала мамой.

"Малыш, как две капли воды похожий на маму, уже гуляет на улице и с интересом наблюдает за всем происходящим на контактной площадке зоопарка", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 сентября появилось потомство у пары нигерийских карликовых коз Ириски и Чука, а на следующий день родителями стали нигерийские козы Дюша и Котик.

"У каждой пары родилась двойня – в общей сложности, четыре козленка. Все малыши сейчас находятся с мамами и выходят на улицу только под присмотром зоотехников, так как они еще слишком малы для самостоятельных прогулок по контактной площадке", - пояснила пресс-служба.

Нигерийские карликовые козы происходят из Западной Африки, где разводились из-за высокой устойчивости к болезням, передающимся через укус мухи цеце. В первой трети XX века эти уникальные миниатюрные козы - ростом от 43 до 53 см в холке и весом до 34 кг - были завезены в США и Европу.

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