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Общество

Дмитрий Овчинников назначен руководителем антикоррупционного управления ГУ МВД РФ по Нижегородской области

11 сентября 2017 20:20  [117] Общество
Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Подполковник полиции Дмитрий Овчинников назначен руководителем управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 сентября 2017 года.

Дмитрий Овчинников назначен приказом врио начальника ГУ МВД России по Нижегородской области от 4 сентября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, до этого с июня 2016 года Овчинников занимал должность заместителя начальника УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

СПРАВКА:
Овчинников Дмитрий Константинович родился 24 июня 1983 года в Перми. В 2004 году окончил Нижегородскую академию МВД России по специальности «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел Дмитрий Овчинников начал в августе 2004 года с должности оперуполномоченного в подразделении по борьбе с налоговыми преступлениями УВД по Ивановской области. С августа 2014 года продолжил службу в должности заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции в управлении МВД России по Ярославской области.

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