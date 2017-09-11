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Происшествия

Руководитель ООО "Инжкомстрой" в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам

12 сентября 2017 09:19  [52] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель ООО "Инжкомстрой" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 12 сентября 2017 года.

Согласно информации, руководитель предприятия, в период с октября 2016 года по январь 2017 года полностью не выплачивал заработную плату трудящимся. Задолженность по заработной плате в размере 240 тысяч рублей была погашена в полном объеме лишь после вмешательства органов прокуратуры и возбуждения уголовного дела.

В конце августа 2017 года уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации) было направлено в суд.

Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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