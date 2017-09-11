Пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Богородске Нижегородской области 11 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Богородске Нижегородской области 11 сентября 2017 года. об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 18:25 на ул. К.Маркса, 30б. Согласно информации, 24-летний водитель автомобиля Kia при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом Honda.

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла был госпитализирован с переломом бедра. 26-летний пассажир мотоцикла, бывший без мотошлема, получил смертельное ранение.