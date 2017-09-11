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Происшествия

Более 50 человек было эвакуировано из-за пожара в подвале дома в Балахнинском районе Нижегородской области

12 сентября 2017 11:06  [38] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 50 человек было эвакуировано из-за пожара в подвале дома в Балахнинском районе Нижегородской области 11 сентября 2017 года. об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного дома в посёлке Первого Мая поступило в ЦУКС МЧС в 20:38. К моменту прибытия пожарных происходило горение имущества в подвале дома, также в подъезде создалось сильное задымление. Пожарные эвакуировали 55 человек, в том числе 16 детей. Никто не пострадал.

В результате пожара обгорело имущество в подвале на площади 6 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 16 человек личного состава и пять единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание силового кабеля.

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