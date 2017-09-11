Нижегородская администрация планирует направить 7 млн рублей на проект рекультивации полигона в Шуваловской промзоне Общество

Шуваловская промзона Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует направить 7 млн рублей на проект рекультивации полигона в Шуваловской промзоне. Об этом сообщил и.о. главы Ленинского района Нижнего Новгорода Алексей Глазов на заседании комиссии Гордумы по экологии 12 сентября 2017 года.



По его словам, в этом году планируется выделить 5,5 млн рублей на геодезические работы, в 2018 году - 7 млн рублей на разработку проекта рекультивации свалки.



Депутат Дмитрий Краснов ("Единая Россия"), в свою очередь отметил, что на полигоне продолжают складировать мусор, жители постоянно жалуются на задымление. "Дым мешает людям жить. Люди в Ворошиловском поселке дышат гарью", - подчеркнул он.



Председатель комиссии Гордумы по экологии Михаил Кузнецов ("Патриоты России") рекомендовал Алексею Глазову до 20 сентября провести выездное совещание на территории промзоны, выяснить, что там происходит, и предпринять меры.



Напомним, что нижегородская администрация рассчитывает завершить рекультивацию полигона в Шуваловской промзоне в 2019 году. Сообщалось, что около полугода понадобится на экспертизу, рекультивация начнется в начале лета 2018 года, завершится – через год.

Первый заместитель главы администрации Сергей Миронов ранее также обращал внимание, что территорией интересуются около десяти инвесторов, которые готовы организовать там производства после рекультивации на площади от 500 метров до 1 га.

Данный полигон промышленных и бытовых отходов закрыт для складирования мусора в 1993 году. Из-за гниения бытовых отходов на свалке периодически происходит возгорание мусора. Высота полигона разнится от пяти до 13 метров.