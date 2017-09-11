Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2017 12:29  [43] Нижегородская администрация планирует направить 7 млн рублей на проект рекультивации полигона в Шуваловской промзоне
12 сентября 2017 12:18  [80] Руководитель тамбовского УМВД Юрий Кулик возглавит ГУ МВД РФ по Нижегородской области
12 сентября 2017 12:08  [60] Комиссия по экологии нижегородской Думы не поддержала предложение об отмене закона о разрешении строить храмы в парках
12 сентября 2017 11:15  [180] Гордума рассмотрит вопрос назначения Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
12 сентября 2017 10:47  [113] Более 8,5 млн рублей будет выделено на подарочные наборы с символикой города-организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода
12 сентября 2017 09:56  [91] Жители Дзержинска уберут территорию у Утиного озера в рамках экологической акции "Сделаем!" 15 сентября
11 сентября 2017 20:20  [316] Дмитрий Овчинников назначен руководителем антикоррупционного управления ГУ МВД РФ по Нижегородской области
11 сентября 2017 18:35  [207] Комиссия нижегородской Думы по землепользованию проголосовала за отказ в строительстве у Светлоярского озера
11 сентября 2017 18:31  [143] Пробный пуск тепла планируется провести в Дзержинске с 18 по 24 сентября
11 сентября 2017 16:53  [192] Проекты Нижнего Новгорода по программе "Комфортная городская среда" прошли все этапы публичных обсуждений
Общество

Нижегородская администрация планирует направить 7 млн рублей на проект рекультивации полигона в Шуваловской промзоне

12 сентября 2017 12:29  [43] Общество
Шуваловская промзона

Шуваловская промзона

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует направить 7 млн рублей на проект рекультивации полигона в Шуваловской промзоне. Об этом сообщил и.о. главы Ленинского района Нижнего Новгорода Алексей Глазов на заседании комиссии Гордумы по экологии 12 сентября 2017 года.

По его словам, в этом году планируется выделить 5,5 млн рублей на геодезические работы, в 2018 году - 7 млн рублей на разработку проекта рекультивации свалки.

Депутат Дмитрий Краснов ("Единая Россия"), в свою очередь отметил, что на полигоне продолжают складировать мусор, жители постоянно жалуются на задымление. "Дым мешает людям жить. Люди в Ворошиловском поселке дышат гарью", - подчеркнул он.

Председатель комиссии Гордумы по экологии Михаил Кузнецов ("Патриоты России") рекомендовал Алексею Глазову до 20 сентября провести выездное совещание на территории промзоны, выяснить, что там происходит, и предпринять меры.

Напомним, что нижегородская администрация рассчитывает завершить рекультивацию полигона в Шуваловской промзоне в 2019 году. Сообщалось, что около полугода понадобится на экспертизу, рекультивация начнется в начале лета 2018 года, завершится – через год.

Первый заместитель главы администрации Сергей Миронов ранее также обращал внимание, что территорией интересуются около десяти инвесторов, которые готовы организовать там производства после рекультивации на площади от 500 метров до 1 га.

Данный полигон промышленных и бытовых отходов закрыт для складирования мусора в 1993 году. Из-за гниения бытовых отходов на свалке периодически происходит возгорание мусора. Высота полигона разнится от пяти до 13 метров.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph