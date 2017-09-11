Ростелеком
Последние новости рубрики Спорт
12 сентября 2017 13:21  [60] Всероссийский день бега "Кросс нации – 2017" пройдёт в Дзержинске 16 сентября
11 сентября 2017 14:52  [169] "Олимпиец" сыграл вничью с "Балтикой" в Калининграде
11 сентября 2017 10:41  [238] Более 100 спортсменов приняли участие в VII этапе Национальной парусной лиги в Нижнем Новгороде
10 сентября 2017 11:08  [322] Нижегородский ХК "Торпедо" обменял Артема Аляева в "Спартак" на Юрия Сергиенко
09 сентября 2017 11:02  [330] Нижегородский ХК "Торпедо" одержал минимальную победу над минским "Динамо"
08 сентября 2017 16:07  [307] БК "Нижний Новгород" подписал годичный контракт с канадцем Шоном Денисом
08 сентября 2017 15:46  [354] Строительство новой спортивной базы парусного спорта планируется в Нижегородской области
07 сентября 2017 16:49  [309] Нижегородское "Торпедо" победило "Локомотив" со счетом 3:0
05 сентября 2017 11:50  [440] Михаил Сорочкин: нам стыдно перед болельщиками "Олимпийца" за серию поражений
05 сентября 2017 09:12  [522] Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл московскому "Динамо" со счётом 2:4
Спорт

Всероссийский день бега "Кросс нации – 2017" пройдёт в Дзержинске 16 сентября

12 сентября 2017 13:21  [60] Спорт

Всероссийский день бега "Кросс нации – 2017" пройдёт в Дзержинске 16 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщается в пресс-релизе, в 2017 году в Дзержинск для участия в соревнованиях приедут спортсмены со всех районов Нижегородской области.

Старт забега - на площади Свадебной (напротив Дворца культуры химиков). Забеги пройдут на дистанциях от тысячи до шести тысяч метров в зависимости от возрастной категории (от 10 до 60 лет).

Победители в каждой возрастной категории будут награждены кубками, медалями и дипломами.

СПРАВКА:
Кросс нации — одно из самых массовых спортивных мероприятий на территории Российской Федерации. Впервые он был проведен в России 3 октября 2004 года, на старт вышли 278 тысяч любителей спорта из 21 города.

(18+)

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph