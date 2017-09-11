Всероссийский день бега "Кросс нации – 2017" пройдёт в Дзержинске 16 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как сообщается в пресс-релизе, в 2017 году в Дзержинск для участия в соревнованиях приедут спортсмены со всех районов Нижегородской области.
Старт забега - на площади Свадебной (напротив Дворца культуры химиков). Забеги пройдут на дистанциях от тысячи до шести тысяч метров в зависимости от возрастной категории (от 10 до 60 лет).
Победители в каждой возрастной категории будут награждены кубками, медалями и дипломами.
СПРАВКА:
Кросс нации — одно из самых массовых спортивных мероприятий на территории Российской Федерации. Впервые он был проведен в России 3 октября 2004 года, на старт вышли 278 тысяч любителей спорта из 21 города.
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