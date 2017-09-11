Альфа-Банк получил международные награды Visa за безопасность по итогам 2016 года Бизнес

Альфа-Банк получил международные награды Visa за безопасность и клиентоориентированность по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба банка 12 сентября 2017 года.

Согласно информации, по итогам работы в 2016 году Альфа-Банк был удостоен наград от международной платежной системы VISA в рамках глобальной программы Visa Global Service Quality Award за высокое качество предоставляемых операционных услуг клиентам банка, держателям карт Visa. "Банк в четвертый раз подряд стал победителем в номинациях Best International Risk Efficiency и Chargeback Effectiveness. Альфа-Банк стал лучшим по этим показателям среди 21 тысячи банков-членов международной платежной системы Visa", - говорится в пресс-релизе.

"Это заслуга всей нашей большой команды - риск-мониторинга, чарджбеков и процессинговых центров в Москве, Екатеринбурге и каждого сотрудника в отдельности. Прекрасный результат, особенно сейчас, когда перед Альфа-Банком стоят грандиозные цели и задачи. Делать для наших клиентов повседневное пользование банковскими сервисами и продуктами удобным и безопасным, эффективно помогая им в разрешении финансовых проблем – чрезвычайно важная задача", - отметил директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-Банка Алексей Голенищев.

"Номинация Best International Risk Efficiency рассчитывается как минимальное соотношение мошеннических операций к общему обороту при наибольшем уровне одобренных операций. Чтобы победить в этой номинации, нужно не просто правильно, но и наиболее оптимально при наилучшем уровне успешных операций клиентов выстроить механизм риск-мониторинга. Номинация Chargeback Effectiveness оценивает работу с претензиями клиентов по операциям и возмещению им денежных средств", - говорится в сообщении.