Суд обязал осужденного жителя г. Бор Нижегородской области оплатить лечение после нанесения себе увечий Происшествия

Суд взыскал с жителя г. Бор Нижегородской области, отбывающего наказание в колонии, почти 96 тысяч рублей, потраченных на его лечение после самостоятельного членовредительства. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 12 сентября 2017 года.

Согласно информации, в марте 2017 года отбывающий наказание в колонии в Ивановской области борчанин ввел себе между ребер проволоку длиной 5 – 6 см. "При этом каких-либо объяснений по факту членовредительства давать отказался", - говорится в сообщении.

Проверка администрации колонии показала, что мужчина нанес себе увечья умышленно. На него не оказывалось ни физического, ни морального давления. Никто ему не угрожал.

Затраты на лечение осужденного после этой травмы составили 95 тысяч 743 руб. Суд решил взыскать с борчанина эти деньги.

Решение суда пока не вступило в законную силу.