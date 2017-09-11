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Политика

Сергей Малов сложил полномочия представителя МИД России в Нижнем Новгороде

12 сентября 2017 14:15  [47] Политика
Сергей Малов

Сергей Малов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сергей Малов сложил полномочия представителя МИД России в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в окружении Сергея Малова 12 сентября 2017 года.

По словам собеседника агентства, он ушел в отставку в связи с "истечением срока контракта". Сам Сергей Малов в разговоре с корреспондентом НИА "Нижний Новгород" свой уход комментировать не стал. "Всё есть в "Яндексе", - косвенно подтвердил он данную информацию.

Агентство также запросило официальное подтверждение в МИДе РФ, ответа от министерства пока не поступало.

Напомним, Сергей Малов занимал пост представителя МИД России в Нижнем Новгороде с 1997 года.

СПРАВКА:
Сергей Геральдович Малов родился в 1965 году. Имеет высшее образование: в 1990 году окончил Горьковский государственный университет им.Н.И.Лобачевского, а в 1992 году - дипломатическую академию МИД России.

С 1993 по 1997 года - третий, второй, первый секретарь представительства МИД России в Нижнем Новгороде. С 1997 года - представитель МИД России в Нижнем Новгороде.

Имеет дипломатический ранг советника первого класса. Владеет английским языком.

Женат. Имеет сына и дочь.

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