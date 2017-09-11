Нижегородский минпром ожидает создания системы сертификации АЗС до конца 2017 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородский минпром ожидает создания системы сертификации АЗС до конца 2017 года. Об этом министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил на заседании регионального кабмина 12 сентября 2017 года.



Министр представил членам кабина доклад о результатах работы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Он отметил, что одной из наиболее проблемных отраслей является топливная сфера. Так, в 2016 году общая объем потребления нефтепродуктов составил 1,302 млн тонн, из которых 10,2% являлись контрафактными. В I полугодии 2017 года из 612 тысяч тонн доля контрафакта составила 9,2%.



"Нижегородским центром стандартизации и метрологии было предложено создать региональную систему сертификации АЗС. Это предложение было поддержано. Ожидается, что система будет зарегистрирована до конца 2017 года, что позволит начать ее применение до ЧМ-2018", - отметил Черкасов.



По мнению губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, в первую очередь необходимо бороться с трафиком. "Лучше закрыть область с точки поступления контрафакта, нежели носиться по всем заправкам с проверками. Этот процесс нужно наладить, и такое поручение я дал", - сказал глава региона.



Что касается других сфер, где выявляется большое количество поддельной продукции, то, по информации Максима Черкасова, среди них особенно выделяются производство пищевой продукции, легкая промышленность, химическая промышленность, сфера НХП, а также производство алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Напомним, в июне 2017 года сообщалось о намерении правительства Нижегородской области предложить на федеральном уровне отменить уведомления о проверках качества топлива на автозаправочных станциях. "В результате того, что ранее был принят ряд изменений нормативных документов, сегодня проведение проверок носит уведомительных характер. И тот период в три дня дает возможность поменять топливо на заправке, поэтому мы не может выявить некачественное топливо", - отмечал тогда Максим Черкасов.