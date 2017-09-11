Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
12 сентября 2017 14:54  [139] Суд обязал в телеэфире опровергнуть порочащую нижегородского судью Романа Ярцева информацию
12 сентября 2017 14:05  [79] Суд обязал осужденного жителя г. Бор Нижегородской области оплатить лечение после нанесения себе увечий
12 сентября 2017 13:44  [155] Адвокат Надежды Рожковой обжаловал решение суда по делу об обрушении общежития в Нижнем Новгороде
12 сентября 2017 11:06  [117] Более 50 человек было эвакуировано из-за пожара в подвале дома в Балахнинском районе Нижегородской области
12 сентября 2017 10:09  [209] Пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Богородске Нижегородской области 11 сентября
12 сентября 2017 09:19  [169] Руководитель ООО "Инжкомстрой" в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам
11 сентября 2017 14:53  [182] Правоохранители задержали подозреваемого в обезглавливании сожительницы нижегородца
11 сентября 2017 11:45  [248] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего по дороге в Нижний Новгород из Владимирской области мужчины
11 сентября 2017 11:14  [190] Водитель ВАЗа погиб при столкновении с трактором в Уренском районе Нижегородской области 10 сентября
11 сентября 2017 10:53  [202] Пожар из-за покраски газовой колонки произошёл в Приокском районе Нижнего Новгорода 10 сентября
Происшествия

Суд обязал в телеэфире опровергнуть порочащую нижегородского судью Романа Ярцева информацию

12 сентября 2017 14:54  [139] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд обязал двух нижегородок и телестанцию "Сети НН" опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию судьи Романа Ярцева. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 12 сентября 2017 года.

В начале 2017 года в эфире телестанции "Сети НН" были показаны сюжеты, в которых говорилось о том, что судья Ярцев во время конфликта с соседями в коттеджном поселке якобы стрелял в воздух из травматического пистолета.

Согласно информации, для опровержения порочащей достоинство информации телестанция должна выделить соответствующее время в эфире. Кроме того, информация об этом инциденте должна быть удалена с сайта телестанции, из ее аккаунтов в социальных сетях, а также со всех видеохостинов.

Напомним, что судья был взят под государственную защиту в связи с появлением угроз в социальных сетях после публикации сообщений о стрельбе.

Позднее рабочая группа квалификационной коллегии судей Нижегородской области не нашла признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Нижегородского областного суда Романа Ярцева.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph