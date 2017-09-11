Суд обязал в телеэфире опровергнуть порочащую нижегородского судью Романа Ярцева информацию Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд обязал двух нижегородок и телестанцию "Сети НН" опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию судьи Романа Ярцева. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 12 сентября 2017 года.

В начале 2017 года в эфире телестанции "Сети НН" были показаны сюжеты, в которых говорилось о том, что судья Ярцев во время конфликта с соседями в коттеджном поселке якобы стрелял в воздух из травматического пистолета.

Согласно информации, для опровержения порочащей достоинство информации телестанция должна выделить соответствующее время в эфире. Кроме того, информация об этом инциденте должна быть удалена с сайта телестанции, из ее аккаунтов в социальных сетях, а также со всех видеохостинов.

Напомним, что судья был взят под государственную защиту в связи с появлением угроз в социальных сетях после публикации сообщений о стрельбе.

Позднее рабочая группа квалификационной коллегии судей Нижегородской области не нашла признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Нижегородского областного суда Романа Ярцева.