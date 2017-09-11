Свыше 380 млн баллов накопили участники программы лояльности "Бонус" филиала "Волга" "Ростелекома" Бизнес

Фото: пресс-служба "Ростелеком"

Свыше 380 млн баллов накопили участники программы лояльности "Ростелекома" "Бонус", проживающие на территории обслуживания макрорегионального филиала "Волга". Об этом пресс-служба телекоммуникационной компании сообщила 12 сентября 2017 года.

"С момента присоединения абонентов Поволжья к федеральной программе "Бонус" прошел год. За это время пользователи накопили достаточное количество баллов. В среднем бонусный счет каждого зарегистрированного в программе участника составляет порядка двух тысяч".

Согласно информации, компания предлагает воспользоваться бонусными накоплениями и обменять их на подарки. Срок действия бонусов не безграничен: через 24 месяца с момента их начисления они сгорают. Накопленные баллы – это прекрасная возможность расширить перечень опций и сервисов, а также реально экономить при оплате услуг, получая существенные скидки.

Чем больше перечень подключенных услуг и сервисов, тем больше возможностей имеют участники для выбора подарков. Пользователи домашней телефонии в обмен на бонусы могут получить дополнительные пакеты минут местной, внутризоновой и междугородной связи.

Абоненты "Домашнего Интернета" имеют возможность воспользоваться скидкой в размере 25% при оплате услуг, а также подключить антивирусные программы и получить партнерские подарки от компании Wargaming.

Пользователи "Интерактивного ТВ" из перечня подарков могут выбрать подключение пакетов телеканалов, сервис "Управление просмотром" или получить дополнительную файловую квоту. В обмен на бонусы они также могут арендовать фильмы на 48 часов, в том числе новинки киноиндустрии. В каталоге "Видеопроката" доступны для обмена такие кинокартины, как "Стражи галактики. Часть 2", "Меч короля Артура", "Конг: Остров черепа", "Форсаж" и другие, премьерные показы которых с успехом прошли на широких экранах. Обмен баллов производится непосредственно в меню ТВ-приставки.

С сервисом "Мультискрин" любимое кино можно смотреть не только дома, но и за пределами домашней сети – в любом месте, где есть интернет. При этом с мобильной связью "Ростелекома" не нужно контролировать объем интернет-трафика: во время просмотра он не расходуется.

Традиционно популярной из перечня подарков является скидка на оплату "Домашнего Интернета". Однако в июле этого года наибольшее количество баллов было потрачено участниками на интерактивную игру "Тайна заколдованной башни". Разгадывая тайну, игроки продолжают бороться за главное сокровище – незабываемое путешествие на двоих в сказочные замки Чехии.