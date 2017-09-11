Администрация Нижнего Новгорода хочет вернуться к вопросу присвоения нижегородскому аэропорту имени Максима Горького Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена возобновить обсуждение вопроса присвоения нижегородскому аэропорту имени Горького. Об этом глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко сообщила на пресс-конференции 12 сентября 2017 года.



По ее словам, данный вопрос остается по-прежнему актуальным для жителей города и возможность присвоения аэропорту имени знаменитого земляка является исторически коррективной и значимой.



Для того, чтобы притупить к обсуждению такой возможности, администрация города намерена обратиться в правительству региона чтобы получить поддержку в решении этого вопроса.



"Обсуждение, конечно, будет коллегиальным, и мы будем придерживаться тренда последних месяцев - прислушиваться к общественному мнению. Но данная инициатива выглядит правильной и уместной, к тому же, находит поддержку нижегородцев. Думаю, что к обсуждению данного вопроса мы приступим в ближайшее время", - отметила Солонченко.

Напомним, по итогам 2016 года объем пассажирских перевозок в нижегородском аэропорту снизился на 18%.