Три подозрительных предмета обследовали спецслужбы на ул. Цветочной в Нижнем Новгороде 12 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Три подозрительных предмета обследовали спецслужбы на ул. Цветочной в Нижнем Новгороде 12 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУВД по Нижнему Новгороду.



По словам собеседника агентства, в 9:20 в ведомство поступило сообщение, что при проведении ландшафтных работ на ул. Цветочной было обнаружено три металлических предмета. На место выехали саперы, которые обследовали предметы и заключили, что они не представляют опасности. На вопрос о том, чем же именно являются обнаруженные предметы, в пресс-службе ГУВД не ответили.



При этом 12 сентября ряд российских СМИ написали о волне сообщений о лжеминировании в разных городах. В частности, как пишет "Интерфакс", с вечера воскресенья в экстренные службы нескольких городов России, в том числе Омска, Перми, Челябинска и Владивостока, поступали звонки о минировании административных зданий, школ и торговых центров, из-за чего по стране были эвакуированы десятки объектов. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах на данный момент не подтвердилось.