Нижегородский подросток подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский подросток подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 12 сентября 2017 года.

По версии следствия, вечером 28 августа 2017 года на ул. Эпроновская в Приокском районе Нижнего Новгорода при личном досмотре у 16-летнего молодого человека полицейские обнаружили и изъяли пакетик с веществом растительного происхождения.

"Проведенной в ходе предварительного расследования физико-химической экспертизой установлено, что изъятое у подростка вещество является наркотическим средством и его вес составляет 0,68 гр". – пояснила пресс-служба.

Подозреваемый обучается в колледже, по месту учебы характеризуется неудовлетворительно, ранее не судим. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По этому факту возбуждено уголовное дело ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств).