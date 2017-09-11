Участники благотворительного забега в Выксе Нижегородской области собрали деньги на лечение ребенка Общество

Фото: благотворительный фонд "ОМК-участие"

Участники благотворительного забега "Кто бежит? Все бегут!" в Выксе Нижегородской области собрали деньги на лечение ребенка. Об этом сообщает организатор забега - благотворительный фонд "ОМК-Участие" 12 сентября 2017 года.

"Мальчику жизненно необходим ряд сложных операций по формированию внутренних органов, а также длительная дорогостоящая реабилитация", - говорится в сообщении.

В благотворительном забеге, который 10 сентября 2017 года прошел в третий раз, приняли участие 696 выксунцев: это сотрудники Выксунского металлургического завода, администрации округа, ДК им. Лепсе, представители многих других организаций города, учащиеся образовательных учреждений, воспитанники спортивных секций города, взрослые и малыши, волонтеры.

Чтобы помочь маленькому выксунцу и в то же время провести замечательный выходной с пользой для души и тела, на стадион "Металлург" в этот день неравнодушные люди пришли целыми семьями и коллективами, приехали из Москвы и Нижнего Новгорода.

"Некоторые участники, соизмерив свои силы и возможности, пробежали оба маршрута (малый – около 1 км и большой – 4 км 200 м)", - говорится в сообщении.

"Отличная погода, отличное настроение. Для себя я выбрал наиболее продолжительный маршрут. Думаю, большинство моих коллег последуют моему примеру", - рассказал управляющий директор ВМЗ Александр Барыков.

Давая старт обоим забегам, руководитель предприятия присоединился к спортсменам, преодолев обе дистанции.

"Благотворительный фонд "ОМК-Участие" искренне благодарит всех неравнодушных выксунцев, социальных партнеров и волонтеров за участие в Забеге. Это так здорово, что в этот замечательный солнечный день собралось такое большое количество людей, чтобы помочь одному маленькому выксунцу, который нуждается в нашей помощи и поддержке. Есть очень хорошие слова, которые мне бы хотелось процитировать, отражающие, на мой взгляд, суть как сегодняшнего мероприятия, так и смысл всех благих дел, происходящих на земле: "Что бы ни творилось в мире, все равно останутся вечные ценности: милосердие, добро, любовь – все то, что помогает выжить всему человечеству и каждому человеку в отдельности", - пояснила генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Лариса Орловская.

Организаторы не только наградили самых быстрых, маленьких или взрослых участников мероприятия, но и вручили каждому участнику забега памятную медаль, бананы и шоколадки.

В общей сложности на лечение было собрано 153 тысячи 970 рублей.