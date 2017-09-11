"Нижегородский водоканал" вторично объявил о поиске подрядчика по модернизации аэротенков очистных сооружений Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ОАО "Нижегородский водоканал" вторично объявил о поиске подрядчика по модернизации аэротенков (резервуаров, по которым протекает сточная вода, смешанная с илом) очистных сооружений на набережной Гребного канала. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 12 августа 2017 года.



Согласно информации, на участие в предыдущей аналогичной закупке не было подано ни одной заявки. Подрядчика компания намеревалась выбрать 11 сентября. Итоги нового запроса предложений планируется подвести 4 октября. При этом начальная стоимость контракта возросла с 318,9 млн рублей до 335,7 млн рублей. Напомним, работы должны быть выполнены до конца 2018 года. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы и заменить системы активного ила.



Напомним также, "Нижегородский водоканал" направит 56 млн рублей на ремонт коллектора и модернизацию сетей водоотведения для стадиона к ЧМ-2018. Подрядчиком выбрано ООО "Технотест".



Ранее сообщалось, что водоканал выполнил реновацию 55 м трубопровода коллектора на ул. Горной по данным на 12 июля 2017 года.