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Бизнес

ВМЗ планирует остановить работу Мартеновской печи в первом полугодии 2018 года

12 сентября 2017 17:50  [64] Бизнес
Мартеновская печь на ВМЗ

Мартеновская печь на ВМЗ

Фото: Елена Валова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ВМЗ планирует остановить работу Мартеновской печи в первом полугодии 2018 года. Об этом управляющий директор АО "Выксунский металлургический завод" Александр Барыков сообщил в рамках пресс-конференции 11 сентября.

По его словам, остановка работы печей в цеху связана с тем, что данная технология выплавки металла является устаревшей. Кроме того, такой процесс выплавки металла по сравнению с работой современных электропечей является крайне медленным и неэффективным.

"Данная технология используется с XIX века и уже исчерпала свои возможности. С учетом технологического прогресса и конкуренции со стороны других предприятий, нам также надо увеличивать производственные мощности и переходить на более современное оборудование. Таким образом, мы избавимся от значительного количества вредных выбросов в окружающую среду. В мартеновской печи очень длительный процесс плавки, который может длиться до 24 часов, что является слишком долгим сроком", - отметил руководитель.

Металл для изготовления железнодорожных колес будет поставляться с предприятия "Уральская Сталь". Инвестиции в данный проект составили порядка 2 млрд рублей.

Барыков также отметил, что все металлурги из цеха мартеновских печей пройдут переподготовку и будут распределены на другие специальности предприятия, либо в другие дивизионы. После остановки производства руководство завода будет обсуждать, что сделать на месте цеха. Среди возможностей рассматривается разборка цехов и организация газона на его месте или же открытие современного производства.

Напомним, что ВМЗ стал призером конкурса инновационных разработок в железнодорожной сфере в августе 2017 года.

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