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Общество

Управление Госохранкультуры проверит ход реставрации ряда памятников ОКН в Нижнем Новгороде в октябре 2017 года

12 сентября 2017 18:11  [51] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Управление Госохранкультуры Нижегородской области проверит ход реставрации ряда памятников ОКН в Нижнем Новгороде в октябре 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении 12 сентября 2017 года.

Согласно информации, летом 2017 года ведомство выдало ряд разрешений на проведение работ по реставрации памятников ОКН. В частности, в июне 2017 года управлением было выдано разрешение на проведение работ по сохранению здания "Торгового флигеля О.Н. Каменевой, 1914-1916 гг" (Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 40 (литер А). Разрешением предусмотрены виды работ: ремонт фасадов, отделочные работы по фасадам, покраска фасадов. Срок действия разрешения до 1 октября 2017 года. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.

В июне 2017 года ведомство выдало разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом декабристов Белавиных" (Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 40 (литер Б). В рамках реставрации также в срок до 1 октября должны быть проведены отделочные работы по фасадам, и их покраска. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.

Кроме того, в июне 2017 года управление продлило ранее выданное разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом М.М.Нестерова" (Нижний Новгород, ул. Рождественская, 29). В рамках работ предстоит работа по реставрации фасадов, внутренней отделке помещений и благоустройство. Срок действия разрешения до 31 октября 2017 года. Работы проводятся за счет внебюджетных средств.

По окончании срока действия выданных разрешений специалисты ведомства проведут серию проверок по факту исполнения (неисполнения) заявленных работ.

Напомним, что Госохранкультура сообщила о неудовлетворительном состоянии порядка 10% памятников ОКН в Нижегородской области.

Фото: www.rutraveller.ru

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