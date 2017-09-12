ОМК организует выступления Московского губернского театра и звезд мирового балета в г. Выксе Нижегородской области Культура и отдых

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК", Москва) организует выступления Московского губернского театра и звезд мирового балета в г. Выксе Нижегородской области, где расположен Выксунский металлургический завод (входит в состав ОМК). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Гастроли посвящены 25-летию ОМК и 260-летию предприятия – оба юбилея отмечаются в 2017 году. Выступления артистов театра и балета пройдут в рамках программы компании, направленной на развитие культуры и формирование комфортной городской среды в регионах присутствия предприятий ОМК.

"ОМК – высокоразвитая с технологической точки зрения и со стороны управленческих подходов компания. Для того чтобы быть успешными в нашей компании, сотрудники должны быть не только профессионалами, но и высококультурными, образованными людьми. Для них, безусловно, важна комфортная окружающая обстановка, которая дает возможность развиваться интеллектуально и культурно. Одной из своих задач мы видим формирование и поддержание культурной и творческой среды в городах, где находятся наши предприятия", — рассказала председатель правления ОМК Наталья Еремина.

"Артисту все время необходима энергетическая подпитка. У каждого театра в столице есть свои поклонники. Но проверять свое искусство на поклонниках – вещь неблагодарная, потому что им нравится все, что ты делаешь. Самое главное в гастролях – это поехать и посмотреть реакцию зрителей, которые еще на сцене тебя не видели ни разу. Доказать, послушать их мнение. Искусство необходимо проверять народом, иначе зачерствеешь и отдалишься от зрителя. Артисту все время нужно движение", — говорит Сергей Безруков о предстоящих гастролях.

"Выкса – один из моих любимых городов. Если для Губернского театра это будут первые гастроли в Выксе, то мы с артистами Большого и Мариинского театров уже бывали там. Артисты ждут эту поездку и настоящего, хорошего зрителя. Для тех, кто не был в театре, это будет откровение, а для тех, кто любит балет — это отличный подарок от ОМК и от нас", — рассказал Андрис Лиепа.

С 19 по 22 сентября 2017 года жители Выксы смогут посмотреть четыре спектакля Московского губернского театра. Труппа под руководством народного артиста России Сергея Безрукова покажет пьесу "Свадьба Кречинского", написанную драматургом Александром Сухово-Кобылиным именно в Выксе, а также спектакли "Сирано де Бержерак" с Сергеем Безруковым и Кариной Андоленко, "Нашла коса на камень" с Дмитрием Дюжевым и музыкальный спектакль "Фильм, фильм, фильм".

Выступления звезд мирового балета с лучшими классическими партиями в постановке режиссера и продюсера, народного артиста России Андриса Лиепы пройдут в Выксе 6 и 7 октября 2017 года.

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