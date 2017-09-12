МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с туманом в Нижегородской области утром 13 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с туманом в Нижегородской области утром 13 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, утром 13 сентября местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Также увеличивается вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта. Повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях, в том числе с участием речного транспорта, маломерных судов.