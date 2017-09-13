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Женщина-водитель погибла при опрокидывании автомобиля в Дивеевском районе Нижегородской области 12 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 19:56 на 3 км автодороги Дивеево – Ардатов. Согласно информации, 39-летняя женщина-водитель автомобиля "Лада Гранта", находившаяся в состоянии опьянения, совершила опрокидывание в кювет. По информации УГИБДД, водитель не имела прав управления транспортным средством. В результате ДТП женщина получила смертельное ранение.
Кроме того, в этот же день ещё один водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет. ДТП произошло в 20:10 на 3 км автодороги "подъезд от д. Кубаево к д. Соханка" в Богородском районе. По данным УГИБДД, 40-летний водитель автомобиля УАЗ 452 не справился с управлением.
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