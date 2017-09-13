Бак с битумом горел в Шахунье Нижегородской области 12 сентября Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Бак с битумом горел в Шахунье Нижегородской области 12 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Около 03:00 поступило сообщение о пожаре в г.о.г. Шахунья. В результате пожара выгорел битум в баке на площади 25 кв.метров.

По информации МЧС, причиной пожара стало нарушения технологического регламента процесса производства во время разогрева битума.