Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября Спорт

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Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Первый этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 13 сентября 2017 года.

"Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом чемпионате мира FIFA болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств", — приводятся в сообщении слова генерального секретаря FIFA Фатмы Самуры.

Во время первого этапа, с 14 сентября по 12 октября, желающие смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подана заявка: у всех заявок будут равные шансы, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Во время второго периода первого этапа продаж с 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продажи билетов также пройдет в два периода. После официальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт второй этап продаж. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты, приобретенные во время первого и второго этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).

Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча.

Болельщики смогут приобретать билеты четырех категорий. Самые дешевые билеты – четвертой категории – россияне смогут приобрести по цене от 1,28 тысячи рублей. Кроме того, предусмотрены специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом.

По инициативе российских властей, для посещения всех матчей ЧМ-2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить паспорт болельщика. Рекомендуется подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьевки.

Для прохода на стадионы, где пройдут матчи чемпионата, болельщикам необходимо иметь действительный билет и паспорт болельщика. Кроме того, паспорт позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию России, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча.

С подробностями приобретения билетов и паспорта болельщика можно ознакомиться на сайте www.fan-id.ru.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.