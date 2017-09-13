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Происшествия

Разыскиваемый 19 лет за убийство нижегородки житель Мордовии приговорен к 10 годам лишения свободы

13 сентября 2017 12:02  [95] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Разыскиваемый 19 лет за убийство жительницы Починковского района житель Мордовии приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 13 сентября 2017 года.

Согласно информации, в августе 1998 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в Починковский район Нижегородской области, с целью найти свою сожительницу. По слухам ему было известно, что женщина могла встречаться и с другими мужчинами. Обнаружив свою сожительницу в подъехавшем автомобиле, между мужчиной и женщиной произошла ссора, на почве ревности.

В результате ссоры он нанес женщине не менее двух ударов рукой в область головы, после чего ударил потерпевшую головой о кирпичную стену сарая.

"В результате умышленных преступных действий подсудимого женщина получила травму головы, через несколько дней она умерла в районной больнице", - поясняется в сообщении.

Напомним, что дело было возбуждено ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал частично и был заключен под стражу. Как установили следователи, все это время – 19 лет обвиняемый скрывался, используя чужой паспорт.

Приговор в законную силу не вступил.

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