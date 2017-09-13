Пенсионерка из г. Шахунья Нижегородской области обвиняется в убийстве двоюродного брата Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка из г. Шахунья Нижегородской области обвиняется в убийстве двоюродного брата. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 13 сентября 2017 года.

По версии следствия, вечером 9 сентября 2017 года в доме на ул. Восточная Шахуньи, между пенсионеркой и ее 46-летним двоюродным братом произошла ссора, в ходе которой она ударила мужчину в грудь ножом. Мужчина выбрался из дома, но погиб от потери крови на прилегающем участке. На следующее утро пенсионерка сама позвонила в полицию и сообщила об происшествии.

Женщине предъявлено обвинение взята подписка о невыезде. Она не была ранее судима. Вину свою признала лишь частично.

Пенсионерка рассказала следователям, что убивать не хотела убивать брата, а ссора с ним произошла из-за разговора о том, после её смерти он унаследует все ее имущество.

Дело в отношении 65-летней женщины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).