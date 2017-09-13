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Общество

Росприроднадзор и управление на транспорте МВД РФ по ПФО заключили соглашение по охране водных объектов

13 сентября 2017 12:45  [43] Общество
руководители двух ведомств Олег Кручинин и Александр Бережной

руководители двух ведомств Олег Кручинин и Александр Бережной

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу и управление на транспорте МВД России по ПФО заключили соглашение о взаимодействии по вопросам охраны водных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора 13 сентября 2017 года.

"На сегодняшний день у нас есть немало вопросов, относящихся к зоне ответственности обоих ведомств, которые требуют оперативной координации взаимодействия и принятия взвешенных совместных решений. В числе первоочередных задач – в том числе работа в рамках исполнения поручений правительства РФ по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волга", - сказал руководитель департамента Росприроднадзора Олег Кручинин.

Подписание соглашения о взаимодействии состоялось 12 сентября 2017 года.

Соглашение направлено, в первую очередь, на обеспечение максимально эффективного взаимодействия по осуществлению функций государственного контроля и надзора в области использования и охраны водных объектов, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Работа будет основана на принципах самостоятельности, плановости, обязательности и безупречности исполнения достигнутых договоренностей. Предусмотрен оперативный информационный обмен между ведомствами. По наиболее актуальным вопросам предполагается создание совместных рабочих групп.

В ходе подписания соглашения Бережной отметил, что предпринятый шаг станет новой ступенью в развитии взаимодействия между ведомствами и будет способствовать более эффективной и плодотворной работе в сфере охраны окружающей среды.

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